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العصيمي: موجة جوية سريعة تضرب شمال حائل والمناطق المجاورة غدًا

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  • العصيمي: موجة جوية سريعة تضرب شمال حائل والمناطق المجاورة غدًا 1/3
  • العصيمي: موجة جوية سريعة تضرب شمال حائل والمناطق المجاورة غدًا 2/3
  • العصيمي: موجة جوية سريعة تضرب شمال حائل والمناطق المجاورة غدًا 3/3

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الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالله العصيمي، عن توقعات بعبور موجة علوية سريعة مساء غد الأربعاء وصباح الخميس، على بعض مناطق المملكة.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “‏موجة علوية سريعة في الخرائط تعبر مساء غد الأربعاء وصباح الخميس بإذن الله تتكون معها بعض السحب على أجزاء من منطقة حائل ومناطق وسط وشرق القصيم والزلفي وسدير”.

وأضاف: “الأمطار المتوقعة في معظمها خفيفة ومتفرقة كما هي عادة أغلب الحالات الجوية هذا الموسم مع أفضلية شمال منطقة حائل”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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