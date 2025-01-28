شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موجة جوية سريعة تضرب شمال حائل والمناطق المجاورة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالله العصيمي، عن توقعات بعبور موجة علوية سريعة مساء غد الأربعاء وصباح الخميس، على بعض مناطق المملكة.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “‏موجة علوية سريعة في الخرائط تعبر مساء غد الأربعاء وصباح الخميس بإذن الله تتكون معها بعض السحب على أجزاء من منطقة حائل ومناطق وسط وشرق القصيم والزلفي وسدير”.

وأضاف: “الأمطار المتوقعة في معظمها خفيفة ومتفرقة كما هي عادة أغلب الحالات الجوية هذا الموسم مع أفضلية شمال منطقة حائل”.

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