شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ظهر يوم غد الأربعاء 29 يناير اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2025.

ويقوم سمو الأمير تركي الفيصل بالإعلان عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم، مباشرة بعد انتهاء اجتماع اللجنة.

تُعد جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام واحدة من خمس جوائز تقدمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية، احتفاءً بالمساهمات الاستثنائية التي تركت تأثيراً عميقاً في المجتمع الإسلامي العالمي.

تجسد جائزة خدمة الإسلام الرسالة الأساسية لجائزة الملك فيصل، التي تهدف إلى إبراز مبادئ الإسلام، والاحتفاء بدوره في إثراء المعرفة الإنسانية، وتحفيز الأجيال القادمة. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات البارزين الذين تركت جهودهم العلمية والعملية أثراً بالغاً ودائماً على الإسلام والمسلمين حول العالم.



لجنة اختيار الفائزين



تضم لجنة الاختيار، التي يرأس اجتماعاتها صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، نخبة من القادة والعلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وهم:

معالي الدكتور حسين إبراهيم طه ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء

فضيلة الأستاذ الدكتور جمعة داوود سلامة، رئيس جامعة الأزهر

سماحة الشيخ حسين كفازوفيتش، رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك

معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي

معالي الدكتور إسماعيل لطفي جفاكيا، رئيس جامعة فطاني

سعادة الدكتور عبد العزيز السبيل، الأمين العام لجائزة الملك فيصل، مقررا للجنة.

على مدار 45 عاماً مضت، كرمت جائزة خدمة الإسلام 55 فائزاً، من قادة العالم البارزين والعلماء والمؤسسات الرائدة.

وتعكس إنجازاتهم التزاماً عميقاً بتعزيز المبادئ الإسلامية ودعم التنمية في جميع أنحاء العالم.



جائزة الملك فيصل



تأسست جائزة الملك فيصل في عام 1977 من قبل مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وتم منحها لأول مرة في عام 1979. تكرم الجائزة الإنجازات الاستثنائية في خمس فئات: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم. وتهدف إلى إلهام المساهمات في الحضارة وإثراء الإنسانية من خلال المعرفة والخدمة المتميزة.