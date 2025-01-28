شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أبرز توصيات مؤتمر إدارة الأصول والمرافق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة أعماله بعد إصدار ١٠ توصيات وذلك بمدينة جدة بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والوزارات المعنية.

ويشارك في وضع التوصيات وزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والشركة السعودية للكهرباء، وبالتعاون مع مجموعة من الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.



ورش عمل وبرامج

وصاحب انعقاد المؤتمر إقامة عدد 11 ورشة عمل وبرنامجين تدريبيين عن التميز في إدارة الأصول والإدارة المحترفة للمرافق فضلا عن إقامة معرض الأصول والمرافق AFM Expo والذي ضم أجنحة لحوالي 60 جهة.

وشارك بالمؤتمر حوالي 100 متحدث خبير من 24 دولة قدموا خبراتهم من خلال ستة عشر جلسة وحلقة نقاش وقد استضاف المؤتمر جلسة خاصة للمنظمة الدولية للصيانة IMA، حيث تجرى تقديم دليل للمشروع الدولي لرقمنة الأصول والمرافق والصيانة.

توصيات المؤتمر



وشملت التوصيات حث مختلف المنشآت على الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير البيئة والإجراءات المناسبة لتفعيل تطبيقها في إدارة الأصول والمرافق والصيانة، لما لها من تأثير كبير في رفع جودة الأداء وتقليل التكاليف وعلى تحسين أساليب دعم قرارات الصيانة.

ضرورة مراعاة متطلبات الامن السيبراني لحماية منظومات التشغيل والصيانة وتخصيص الية واضحة في ادارة الصيانة والمرافق لتحديث تطبيقات ومراجعات الامن السيبرانيوالتركيز على تقييمات مخاطر الأصول وحساسية الأنظمة لرفع الموثوقية وتقليل المخاطر.

وأوصى المشاركون بالاستفادة من الوثيقة الإرشادية لخطوات التحول الرقمي في مجال إدارة المرافق والصيانة التي قدمتها المنظمة الدولية للصيانة IMA خلال المؤتمر ووضع مؤشرات قياس للتعرف على جدوى خطوات التحول لتسهيل تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية ومقارنتها بما تم تحقيقه عالمياً في هذا المجال.

أما ثالث التوصيات فقد شملت على ان يقوم المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافقوالصيانة بوضع منهجية ودليل إرشادي لتطوير برامج التعليم والتدريب في الدول العربية لمواكبة متطلبات التطبيقات الرقمية في إدارة أعمال المرافق والصيانة ويدعون المجلس الى تنظيم برامج دبلوم عالي او ماجستير تنفيذي في مجال رقمنة الصيانة.

وكانت رابع توصياته هو تبني المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافقوالصيانة إطلاق منصة إلكترونية على بوابة المجلس على الانترنت لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المنظمات والهيئات والشركات في الدول العربية لضم التجارب الناجحة في التحول الرقمي في الصيانة.



تبني استراتيجيات صيانة



فيما كانت التوصية الخامسة أن تقوم إدارات الصيانة بوضع استراتيجيات وسياسات منهجية لخطط جمع البيانات وتحليلها لتعظيم الاستفادة منها لتحقيق تحول رقمي فعال وخاصة في مجال تطوير مؤشرات قياس الأداء.

وسادس التوصيات أكدت على أهمية تبني استراتيجيات صيانة تعتمد على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية والروبوتات في فحص وصيانة أنظمة الكهرباء وأنظمة النقل والبنية التحتية وكذلك أنظمة صيانة منظومات المياه والشبكات ، وسابعاً ضرورة الاهتمام بالتكامل بين بيانات المعدات وترميزقطاع الغيار لرفع كفاءة استخدام الأصول وادارتها بطريقة صحيحة.



أما في التوصية الثامنة فقد شدد على أهمية الاستفادة من بيانات التي تتيحها تطبيقات أنظمة إدارة المرافق والصيانة المحوسبة لدعم الممارسات المستدامة لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز أهداف الاستدامة.

وتاسعاً دعا المشاركون المجلس إلى تبني آلية تساعد على التقارب بين الأوساط الأكاديمية والبحثية مع قطاعات الصناعة لمعالجة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة لإدارة المرافق ، وكانت خاتمة التوصيات هو بأهمية وضع بروتوكولات وإجراءات معلنة وملزمة لحوكمة العلاقة بين فرق تقنيات المعلومات والفرق التشغيلية.