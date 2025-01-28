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الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

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واس – الرياض 0 تبليغ

الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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