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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط مواطن مخالف للائحة أمن وسلامة الأنشطة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع رابغ بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
وذلك لممارسته الصيد داخل منطقة محظورة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذلك لممارسته الصيد داخل منطقة محظورة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.