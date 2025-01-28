اخبار السعوديه

مكة المكرمة.. ضبط مواطن مخالف للائحة أمن وسلامة الأنشطة البحرية

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • مكة المكرمة.. ضبط مواطن مخالف للائحة أمن وسلامة الأنشطة البحرية 1/2
  • مكة المكرمة.. ضبط مواطن مخالف للائحة أمن وسلامة الأنشطة البحرية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط مواطن مخالف للائحة أمن وسلامة الأنشطة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع رابغ بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية .
وذلك لممارسته الصيد داخل منطقة محظورة ومخالفة مواقع التصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الإبلاغ عن المخالفات

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا