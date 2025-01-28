شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أعمال ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 الافتراضي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدعم المستدام من القيادة الرشيدة

تلبية متطلبات سوق العمل

دعم محافظ الأحساء لنجاح الملتقى

المقابلات الوظيفية الافتراضية

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة اليوم الثلاثاء، ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 الافتراضي، بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.بتنظيم الكلية التقنية بالأحساء، وبمشاركة الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية الصناعية بالمحافظة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني وعميد الكلية التقنية رئيس لجان الملتقى عبدالله الذكرالله وعميدات الكليات ومدراء المنشآت التدريبية وعدد من الحضور من رؤساء الشركات ورجال الأعمال.ونوه سموّه بالدعم والاهتمام الكبير المقدم من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لقطاع التدريب التقني والمهني، لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتدريبهم وتوظفيهم في المجالات التقنية والمهنية، وهو ما يُحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030.وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق تطلعات أبناء وبنات المحافظة، ورفع جودة المخرجات التدريبية، والسعي لبناء جيل تقني منافس عالمياً في القطاعات المحورية ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.وأشاد سموّه بتوظيف التقنيات الحديثة في هذه النسخة من الملتقى ليكون افتراضياً، من أجل تسهيل عملية التوظيف وتوسيع نطاق الوصول للكفاءات، مشيراً إلى دور التقنيات الحديثة في تسهيل الوصول إلى الفرص الوظيفية والتدريبية، مضيفاً أن الملتقى الافتراضي يعتبر خطوة مبتكرة تواكب الاتجاهات العالمية في استخدام التكنولوجيا لدعم تنمية رأس المال البشري، وهو يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق التوطين في سوق العمل.من جهته أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، بأن هذا الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل.وأكد على حرص إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وبالتعاون مع المنشآت التدريبية بمحافظة الأحساء، على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات، واستشعارها المسؤولية الاجتماعية تجاه المتدربين والمتدربات والخريجين والخريجات والقطاع العام والخاص والمجتمع، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المتميزة، من خلال التكامل مع سوق العمل بتقديم الكفاءات المتميزة ذات المهارات العالية دعماً لقطاع الأعمال.وأضاف أنه جاء ملتقى التدريب والتوظيف الرابع 2025 الافتراضي كبديل رقمي مبتكر لعملية التدريب والتوظيف التقليدية، ليصبح منصة تدريب وتوظيف تفاعلية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ليكون بيئة افتراضية واقعية، وحلقة الوصل التي تربط جهات التوظيف بالكوادر المؤهلة تقنياً ومهنياً من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالأحساء، التي تسعى تلك الجهات لاستقطابها.وأعرب القحطاني عن شكره لسمو محافظ الأحساء لهذه الرعاية والتي تعتبر حافزاً كبيراً لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، ودعمه المستمر، للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، وللمنشآت التدريبية بالأحساء، كما قدم الشكر لرؤساء وأعضاء اللجان المنظمة، وكذلك جميع المشاركين من الشركات وقطاع الأعمال وشركاء النجاح وجميع وسائل الإعلام.وأكد رئيس لجان الملتقى عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله الذكرالله، أنه اعتباراً من اليوم، الثلاثاء 28 يناير 2025 ولمدة خمسة أيام، تنطلق عملية عقد المقابلات الوظيفية الافتراضية ”عن بعد“ من خلال المنصات الرقمية نحو «2800» فرصة عمل، في مختلف المجالات والتخصصات من خلال «47» شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة خلال الفترة الصباحية.وفي الفترة المسائية تنطلق «24» دورة تدريبية ”افتراضية“ متميزة يقدمها خبراء من مختلف القطاعات لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل، حيث وصل عدد الملتحقين بها نحو «6000» شاباً وشابة.وبين أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص تدريبية ووظيفية للمتدربين والمتدربات الخريجين والمتوقع تخرجهم، وتعريفهم بالمؤهلات المطلوبة والوظائف المتاحة، وإتاحة فرصة التوظيف من خلال توفير منصة افتراضية ”عن بعد“ لعقد المقابلات الشخصية مع المشاركين في الملتقى من قطاع الأعمال.وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ الأحساء الشركاء الداعمين، وهم الراعي الرئيسي للملتقى شركة نابكو الوطنية، والراعي الذهبي شركة ملكان للتطوير العقاري، والرعاة البرونزيين، شركة العثمان للتصنيع الزراعي ”ندى“ وشركة البوسعد التجارية، ومجموعة الشايب القابضة.