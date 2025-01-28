شكرا لمتابعة خبر عن المرور يكشف غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة مخالفة مرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة مخالفة مرورية.

وأوضحت أن غرامة ذلك من 150 ريال إلى 300 ريال، لافتة إلى أن الانشغال عن القيادة فِعل متهور يعرض صاحب المركبة ومن حوله لخطر الحوادِث.

وأشارت إلى أن استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة مخالفة مرورية، غرامتها المالية ما بين 500 ريال إلى 900 ريال.