شكرا لمتابعة خبر عن الجموم تشهد موجة برد شديدة ودرجة الحرارة تصل لـ 14 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة الجموم اليوم الثلاثاء أجواءًا باردة حتى وصلت درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد تفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، وماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأوضح الحصيني في وقتٍ سابق اليوم أن طريف سجلت أقل درج مئوية “4”، والرياض “12”درجة مئوية، وغيوم على أجزاء من الشرقية والوسطى والشمالية.