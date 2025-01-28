شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.