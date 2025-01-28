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وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

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  • وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود 2/2

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الرياض - علي القحطاني - توفي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 29 / 7 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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