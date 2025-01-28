17 خدمة وقائية خلال رمضان في المدينة

تعمل الفرق التوعوية بتجمع صحة المدينة المنورة على تقديم 17 خدمة وقائية في المواسم وأقربها موسم رمضان، تتنوع بين المراقبة الوبائية ومكافحة عدوى المنشآت والفرز البصري ومطابقة الاشتراطات الصحية، إضافة إلى مكافحة نواقل الأمراض وإطلاق حملات التطعيم وكذلك التوعية الصحية.

ازدحام الحشود

يعمل تجمع المدينة المنورة في المواسم وشهر رمضان على العديد من الخدمات والتمركز في المواقع الأساسية لتواجد المعتمرين والزوار من أجل تقديم الخدمات الوقائية.

وأشار تجمع المدينة المنورة الصحي إلى أن خدمات الطب الوقائي، خلال موسم العمرة ورمضان، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الصحة العامة وتقليل انتشار الأمراض المعدية، خصوصًا في ظل ازدحام الحشود وانخفاض درجات الحرارة أحيانًا.

وتشمل الخدمات التوعية الصحية، وتقديم حملات توعية للزوار والمعتمرين حول الوقاية من الأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا، والالتهابات التنفسية والأمراض الأكثر شيوعًا ونشر الإرشادات الصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية والتغذية السليمة، كذلك التطعيمات الوقائية وتوفير لقاحات ضد الأمراض المنتشرة مثل الإنفلونزا الموسمية والتهاب السحايا والتأكد من تلقي الزوار والمعتمرين اللقاحات المطلوبة قبل القدوم عبر مراكز المراقبة الصحية، حسب توصيات الأنظمة واللوائح الدولية، أيضا التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى، إضافة إلى التعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية السريعة، وهذه الخدمات تعمل على تقليل المخاطر الصحية وتحسين تجربة العمرة خلال هذه المواسم.

التغذية الصحية

تقدم خدمات الطب الوقائي بتجمع المدينة المنورة الصحي في فصل الشتاء، وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بانخفاض درجات الحرارة وانتشار العدوى، منها التطعيمات الموسمية بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمي للحد من انتشار المرض ومضاعفاته، وتطعيم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل كبار السن، والأطفال، والمصابين بالأمراض المزمنة، كذلك التوعية الصحية، منها حملات توعية حول أهمية غسل اليدين بانتظام لتقليل انتقال العدوى، والتثقيف بشأن ارتداء الملابس المناسبة للوقاية من البرد، ونشر نصائح حول التغذية الصحية لتعزيز المناعة، أيضا الإرشادات المنزلية، ومنها التوعية بأهمية تهوية المنازل بانتظام مع الحفاظ على تدفئتها، ونصائح لتجنب استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة.