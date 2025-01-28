مكة تستقبل الدفعة الثالثة من برنامج العمرة والزيارة

وأبدى ضيوف البرنامج سعادتهم بما منَّ الله عليهم من الصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة، وزيارة جبل أحد، ومقبرة الشهداء، ومسجد قباء، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وغيرها من المعالم الدينية والثقافية.
يُذكر أن برنامج «ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة»، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تضم دفعته الثالثة للعام الحالي 1446 250 معتمرًا ومعتمرة من 18 دولة إفريقية (مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، ومالي، والسنغال، والكاميرون، وتشاد، وكينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وإثيوبيا، وموريشيوس، وغينيا، وموزمبيق، وموريتانيا).
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