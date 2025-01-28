شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة يوم التأسيس 3 أيام.. وعطلة أسبوعية وبديل عنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفي السعوديون في 22 فبراير من كل عام بذكرى يوم التأسيس، والذي يستعيد فيه الشعب السعودي لحظات لا تنسى من تاريخ المملكة العريق.

ويوم التأسيس في المملكة هو مناسبة وطنية تبرز فخر الشعب بتاريخه العريق وتراثه الغني، ويشكل فرصة لتذكير الجميع بأهمية الوحدة والتاريخ الذي أسس له الإمام محمد بن سعود.

وحرصت المملكة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز مكانة هذا اليوم، ما جعله جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية، ويجسد قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.



ويوم التأسيس ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو احتفال بالجذور والجوانب الثقافية التي تشكل المملكة اليوم.

ويعد موعد يوم التأسيس من أكثر الأشياء التي يجري البحث عنها في المحركات الإلكترونية، ويوافق يوم 22 فبراير المقبل، 23 شعبان 1446 هـ.

ويجري الاحتفال بيوم التأسيس 22 فبراير 2025، وهو يوم إجازة رسمية، واللافت إنه سيوافق يوم السبت، مما يعني أن الإجازة الرسمية تبدأ من يوم الجمعة 21 فبراير وهو عطلة إسبوعية ثم السبت عطلة رسمية، وحتى يوم الأحد 23 فبراير 2025 كبديل ليوم العطلة . أيام العطلات في 2025 - يوم التأسيس 22 فبراير سيُحتفل بيوم التأسيس السبت 22 فبراير 2025، وهو يوم إجازة رسمية.

يشمل الاحتفال إحياء التراث الثقافي والتاريخي للمملكة مع مرور ثلاثة قرون على تأسيس الدولة. - عيد الفطر (مارس) يُتوقع أن يوافق عيد الفطر لعام 1446 يوم الأحد 30 مارس 2025.

الإجازة لمدة 4 أيام وتُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص. - عيد الأضحى (يونيو) من المرجح أن تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم السبت7 يونيو 2025، بينما يُتوقع أن يصادف يوم عرفة الجمعة 6 يونيو.

تُمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أيام في هذه المناسبة. - اليوم الوطني 23 سبتمبر تُمنح إجازة اليوم الوطني في يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، احتفالًا بتوحيد المملكة.

يشهد هذا اليوم فعاليات وطنية متنوعة تتضمن المسيرات، والعروض الثقافية، والاحتفالات.



إجازة يوم التأسيس