اخبار السعوديه

مركز الملك عبد العزيز يناقش أهمية الخصوصية في عصر ثورة البيانات

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • مركز الملك عبد العزيز يناقش أهمية الخصوصية في عصر ثورة البيانات 1/2
  • مركز الملك عبد العزيز يناقش أهمية الخصوصية في عصر ثورة البيانات 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبد العزيز يناقش أهمية الخصوصية في عصر ثورة البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، أثنينية التواصل بعنوان "الخصوصية بين الحقوق الشخصية وثورة البيانات" بالتزامن مع اليوم العالمي للخصوصية، وذلك مساء أمس الاثنين، في مقره بالرياض.
استضاف اللقاء كلاً من المختص في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، محمد المطيري، وخبير الحوكمة والتنظيمات الأستاذة بسمة السبيعي، وأدار اللقاء الإعلامية نجوى العضيلة.

الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

وفي بداية اللقاء أكد محمد المطيري على أن الخصوصية تُعد حقاً أساسياً يجب احترامه، مشيراً إلى حماية البيانات الشخصية تعرّف بأنها مجموعة من التدابير تحمي خصوصيات الأفراد وبياناتهم من الاستخدام غير المصرح به.
وأكد أن حماية البيانات تواجه عددًا من التحديات في عصر التقدم التقني والتوسع في جمع المعلومات، لافتاً إلى أن الأنظمة والتشريعات الموجودة حالياً تحمي بيانات الأفراد، ولكن تلك الجهود تحتاج إلى تثقيف المجتمع بأهمية حماية البيانات.
فيما تناولت بسمة السبيعي، أهمية التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية، مثل اللائحة العامة في حماية البيانات الشخصية، وأكدت أن هناك مبادرات وقوانين وتشريعات تهدف إلى حماية البيانات الشخصية، بما يتماشى مع التشريعات الدولية المماثلة، وتؤكد على حق الفرد في حماية خصوصيته وحفظها.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا