شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 600 كيلو من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط بمنطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق التفتيشية المشاركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، التي تتكون من أمانة منطقة عسير، وفرع وزارة التجارة، إضافة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشرطة وهيئة الدواء والغذاء، نصف طن 600 كيلو من الأسماك الفاسدة، وذلك خلال جولة ميدانية نُفذت في محافظة خميس مشيط في إطار الجهود المشتركة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.حيث تمت مصادرة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها فورًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة المعمول بها.وأكدت الجهات المشاركة أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المتوائمة بين مختلف القطاعات لضمان سلامة المنتجات الغذائية والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بصحة المستهلكين.ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات تتعلق بسلامة الأغذية عبر القنوات الرسمية المعتمدة وعلى الرقم 939.