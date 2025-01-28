انت الان تتابع كانوا يحتفلون بفوز فريقهم لكرة القدم.. شاهد امرأة تدهس حشداً بسيارتها في مدينة أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 يناير 2025, 7:53 صباحاً

دهست سيارة مسرعة تقودها امرأة، حشداً من جماهير فريق فيلادلفيا إيغلز بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ليل الأحد؛ ما أدّى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل. وكانت جماهير فريق فيلادلفيا إيغلز لكرة القدم الأمريكية تحتفل بفوز فريقها على واشنطن كومندرز، وصعوده إلى نهائي "سوبر بول". وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر واقعة الدهس، حيث اخترقت السيارة صفوف المشاة وأسقطت عديداً منهم أرضاً، قبل أن تسيطر عليها الشرطة. وقالت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية، إن 8 أشخاص أُصيبوا في الحادث الذي وقع بحي سبرينغ غاردن، بينما ذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا، أن الإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات. وأكّدت الشرطة إن امرأة عمرها 26 عاماً كانت تقود سيارة "مرسيدس"، هي المتورّطة في الحادث، وتمّ احتجازُها للاستجواب. وأضافت في منشورٍ على منصة "إكس"، أن الحادث لا يبدو متعمداً، بينما لا يزال التحقيق مستمراً.

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