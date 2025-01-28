الأمطار تعم 9 مناطق وعسير الأعلى

سجّلت محطة وادي زيد في النماص بمنطقة عسير أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (122) مم، وذلك ضمن (9) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محطة النماص بالمنطقة (67.8) مم، في وقت سجلت محطة بني عمرو - بالنماص (59.1) مم.

140 محطة

شمل التقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، هطول الأمطار عبر 140 محطة هيدرولوجية ومناخية، وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 26 يناير حتى الساعة التاسعة صباح الإثنين 27 يناير في 9 مناطق بالمملكة، هي: (الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - القصيم - الشرقية - عسير - حائل - نجران - الباحة).

وبحسب التقرير فقد شهدت الرياض أمطارًا بلغت (12.0) مم في مزارع خروب - شقراء و(11.4) مم في شقراء، وفي مكة المكرمة سجلت محطة القنفذة (39.2) مم، فيما سجلت العرضية الجنوبية - العرضيات أمطارًا متفاوتة بلغت (16.0) مم، بينما سجلت القصيم في محطة بريدة (20.7) مم، بينما سجلت في محطة رياض الخبراء (13.0) مم.

وأشار التقرير إلى أن المدينة المنورة شهدت أمطارًا خفيفة في محطة الحسو - الحناكية بـ (0.6) مم، في وقت سجلت فيه منطقة الشرقية بمحطة الشيحية - القرية العليا (8.4) مم، وفي الرفيعة - القرية العليا بكمية (8.2) مم.

تقارير ومحطات

كشف التقرير أن منطقة حائل سجلت في محطة الكهفة - الشنان (11.0) مم، فيما سجلت محطة الجثياثة - بقعاء (7.9) مم، بينما شهدت نجران أمطارًا خفيفة في محطة الأخدود بمدينة نجران بـ (4.2) مم، و(3.5) مم في محطة خباش، أما الباحة فشهدت أمطارًا غزيرة في محطة بلجرشي بـ (49.0) مم، بينما سجلت محطة حي النزهة - الباحة (35.9) مم.

أمطار بالـ«مم»

عسير

67.8

الباحة

49.0

مكة المكرمة

39.2 مم

القصيم

20.7

الرياض

12.0

حائل

11.0

الشرقية

8.4

نجران

4.2

المدينة المنورة

0.6 مم