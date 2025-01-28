طريقتان إضافيتان للحجز بالروضة

ويمكن تطبيق «نسك» الراغبين في أداء العمرة والزيارة، من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية؛ لضمان توفير أجواء روحانية، وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع «تطبيق توكلنا»، للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح، كما يُسهّل التطبيق - حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.
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