ترامب: "مايكروسوفت" تجري محادثات لشراء "تيك توك"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ أن شركة "مايكروسوفت" تجري محادثات لشراء "تيك توك"، مشيراً إلى أنه يود أن يرى حرب مزايدات على التطبيق وارتفاع قيمته السوقية.

وألمح "ترامب"؛ أنه كان في مناقشات مع أطراف عدة بشأن شراء "تيك توك"، ويتوقع اتخاذ قرارٍ بشأن مستقبل التطبيق خلال شهر واحد.

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