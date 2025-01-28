شكرا لمتابعة خبر عن الشيف أم ديم عن قصتها مع المطبخ: “ورثت حب الطبخ من والدتي”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت أم ديم، الشيف المتخصصة في الأطباق الشعبية، قصتها مع المطبخ وكيف ورثت حب الطبخ من والدتها التي كانت مشهورة بمهارتها في المطبخ.

قالت أم ديم، وفي لقاءها مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية: “من وأنا صغيرة وأنا أعشق شيء اسمه طبخ، كنت دائمًا أجدد وأنوع في الأطباق.”

وأضافت: “ورثت حب الطبخ من والدتي، حيث كانت طباخة مشهورة في منطقتنا، وحب المطبخ هو بداية الإبداع في صناعة الأكلات.”

كما تحدثت الشيف أم ديم عن حجم عملها وتنوعه، حيث قالت: “أنا أعد عزائم للرجال والنساء، وفي بعض الأحيان أعد أكثر من عزيمة في نفس الوقت، وأحيانًا قد أتحمل أربع مناسبات في يوم واحد.”