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صور.. وزير الطاقة يناقش تعزيز التعاون مع عدد من المسؤولين

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في الرياض، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس الدكتور كريم بدوي.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال الطاقة ومن أهمها نقل التجربة للجانب المصري في كفاءة الطاقة.

بحث التعاون في مجالات الطاقة

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، المهندس حيّان عبدالغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في جمهورية العراق.
سمو وزير الطاقة يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط العراقي - واس

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون في مجالات الطاقة وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة.

دعم استقرار أسواق الطاقة

كذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض، وزير النفط والغاز المكلف في ليبيا الدكتور خليفة رجب عبد الصادق.
سمو وزير الطاقة يلتقي بوزير النفط والغاز الليبي المكلف - واس

وبحث الاجتماع التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك تقنيات وحلول الطاقة، وتعزيز الجهود المشتركة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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