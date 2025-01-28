شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الطاقة يناقش تعزيز التعاون مع عدد من المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال الطاقة ومن أهمها نقل التجربة بحث التعاون في مجالات الطاقة كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، المهندس حيّان عبدالغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في جمهورية العراق.



وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون في مجالات الطاقة وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة. دعم استقرار أسواق الطاقة كذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض، وزير النفط والغاز المكلف في ليبيا الدكتور خليفة رجب عبد الصادق.



وبحث الاجتماع التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك تقنيات وحلول الطاقة، وتعزيز الجهود المشتركة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين. الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في الرياض، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس الدكتور كريم بدوي.وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال الطاقة ومن أهمها نقل التجربة السعودية للجانب المصري في كفاءة الطاقة.كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، المهندس حيّان عبدالغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في جمهورية العراق.وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون في مجالات الطاقة وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة.كذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض، وزير النفط والغاز المكلف في ليبيا الدكتور خليفة رجب عبد الصادق.وبحث الاجتماع التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك تقنيات وحلول الطاقة، وتعزيز الجهود المشتركة لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.