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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار خفيفة وضباب متباين الشدة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة وضباب متباين الشدة على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
ويتوقع المركز استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من الرياض حتى الساعة 3 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 6 صباحًا في أماكن أخرى.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
ويُترقع أن تشهد أماكن أخرى ضبابًا مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتشهد الأحساء والعديد وبقيق ضبابًا كثيفًا، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
وتشهد أماكن أخرى انتشار الضباب، وهي: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 2 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويصاحب الأمطار رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويتوقع المركز استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من الرياض حتى الساعة 3 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 6 صباحًا في أماكن أخرى.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات.
ضباب كثيفوتشهد أماكن أخرى من الرياض انتشار ضباب كثيف، يستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
ويُترقع أن تشهد أماكن أخرى ضبابًا مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
ضباب على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتشهد الأحساء والعديد وبقيق ضبابًا كثيفًا، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
ضباب خفيفويُتوقع أن تشهد حفر الباطن شبورة مائية (ضباب خفيف) مع تدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتشهد أماكن أخرى انتشار الضباب، وهي: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أمطار على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 2 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار متوسطةوتشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الثلاثاء.
ويصاحب الأمطار رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.