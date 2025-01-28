شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار خفيفة وضباب متباين الشدة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ضباب متباين الشدة

الصباح الباكر

ضباب كثيف

ضباب على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ضباب متباين الشدة

الصباح الباكر

.

.

.

ضباب خفيف

( ضباب خفيف )

.



.

.

أمطار على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

متوسطة

.

.

.



.

.

أمطار متوسطة

.

.

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن أمطار خفيفة وعلى أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعاتاليوم الثلاثاء.ويتوقع المركز استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من الرياض حتى الساعة 3 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 6 صباحًا في أماكن أخرى.ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات.وتشهد أماكن أخرى من الرياض انتشار ضباب كثيف، يستمر حتى الساعة 9 صباحًا.ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.ويُترقع أن تشهد أماكن أخرى ضبابًا مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.نبهفي تقريره عنمنعلى المنطقة الشرقية خلال ساعاتاليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًاوتشهد الأحساء والعديد وبقيق ضبابًا كثيفًا، يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقلويُتوقع أن تشهد حفر الباطن شبورة مائيةمع تدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتوتشهد أماكن أخرى انتشار الضباب، وهي: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتنبهفي تقريره عن، منإلىعلى أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاءوتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًاوتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًاوتستمر الأمطار حتى الساعة 2 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العلياوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةوتشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الثلاثاءويصاحب الأمطار رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية