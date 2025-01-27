شكرا لقرائتكم خبر عن للخروج بحلول مبتكرة.. "هيئة الاتصالات" تستضيف فعالية The frontier والان نبدء بالتفاصيل

فعالية The Frontier

تمكين المستثمرين ورواد الأعمال

الدمام - شريف احمد - استضافت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثالثة من فعالية The Frontier.وتجمع بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في قطاع الفضاء، وجهات الطلب سواءً من القطاع الخاص أو العام.ويناقشون التحديات التي تواجه قطاعات التعدين والنفط والغاز، والبيئة والزراعة، والصحة، والاتصالات.والتطوير الحضاري، والنقل، والسياحة، للخروج بحلول مبتكرة لمعالجة هذه التحديات باستخدام تقنيات الفضاء.وتأتي استضافة الهيئة لفعاليات النسخة الثالثة من The Frontier تأكيدًا لدورها في تنظيم قطاع الفضاء.بالإضافة إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال فيه، مما يعزز من مساهمته في نمو اقتصاد الفضاء بالمملكة.