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للخروج بحلول مبتكرة.. "هيئة الاتصالات" تستضيف فعالية The frontier

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استضافت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثالثة من فعالية The Frontier.
وتجمع بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في قطاع الفضاء، وجهات الطلب سواءً من القطاع الخاص أو العام.

فعالية The Frontier

ويناقشون التحديات التي تواجه قطاعات التعدين والنفط والغاز، والبيئة والزراعة، والصحة، والاتصالات.
والتطوير الحضاري، والنقل، والسياحة، للخروج بحلول مبتكرة لمعالجة هذه التحديات باستخدام تقنيات الفضاء.
النسخة الثالثة من فعالية The Frontier - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

تمكين المستثمرين ورواد الأعمال

وتأتي استضافة الهيئة لفعاليات النسخة الثالثة من The Frontier تأكيدًا لدورها في تنظيم قطاع الفضاء.
بالإضافة إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال فيه، مما يعزز من مساهمته في نمو اقتصاد الفضاء بالمملكة.
فعالية The Frontier - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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