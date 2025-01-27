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شكرا لقرائتكم خبر عن للخروج بحلول مبتكرة.. "هيئة الاتصالات" تستضيف فعالية The frontier والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استضافت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة الثالثة من فعالية The Frontier.
وتجمع بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في قطاع الفضاء، وجهات الطلب سواءً من القطاع الخاص أو العام.
والتطوير الحضاري، والنقل، والسياحة، للخروج بحلول مبتكرة لمعالجة هذه التحديات باستخدام تقنيات الفضاء.
بالإضافة إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال فيه، مما يعزز من مساهمته في نمو اقتصاد الفضاء بالمملكة.
وتجمع بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في قطاع الفضاء، وجهات الطلب سواءً من القطاع الخاص أو العام.
فعالية The Frontierويناقشون التحديات التي تواجه قطاعات التعدين والنفط والغاز، والبيئة والزراعة، والصحة، والاتصالات.
والتطوير الحضاري، والنقل، والسياحة، للخروج بحلول مبتكرة لمعالجة هذه التحديات باستخدام تقنيات الفضاء.
تمكين المستثمرين ورواد الأعمالوتأتي استضافة الهيئة لفعاليات النسخة الثالثة من The Frontier تأكيدًا لدورها في تنظيم قطاع الفضاء.
بالإضافة إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال فيه، مما يعزز من مساهمته في نمو اقتصاد الفضاء بالمملكة.