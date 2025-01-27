شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

درجات الحرارة الصغرى

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أمطار على الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

متوسطة

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أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقريرعنليلة الاثنين/الثلاثاءوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 13 درجة مئوية.- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.- الرياض 11 درجة مئوية.- جدة 20 درجة مئوية.- أبها 7 درجات مئوية.- تبوك 7 درجات مئوية.- بريدة 7 درجات مئوية.- حائل 4 درجات مئوية.- الباحة 7 درجات مئوية.- عرعر 3 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية- نجران 13 درجة مئوية.- الخرج 12 درجة مئوية.- المجمعة 8 درجات مئوية.- وادي الدواسر 15 درجة مئوية.- الدوادمي 8 درجات مئوية..- شرورة 16 درجة مئوية.نبهفي تقريره عن، منإلىعلى أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاءوتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًاوتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.وتستمر الأمطار حتى الساعة 2 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الثلاثاء.ويصاحب الأمطار رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.