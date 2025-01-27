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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 13 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.
- الرياض 11 درجة مئوية.
- جدة 20 درجة مئوية.
- أبها 7 درجات مئوية.
- تبوك 7 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 4 درجات مئوية.
- الباحة 7 درجات مئوية.
- عرعر 3 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية
- نجران 13 درجة مئوية.
- الخرج 12 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 15 درجة مئوية.
- الدوادمي 8 درجات مئوية..
- شرورة 16 درجة مئوية.
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وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 2 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويصاحب الأمطار رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 13 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.
- الرياض 11 درجة مئوية.
- جدة 20 درجة مئوية.
- أبها 7 درجات مئوية.
- تبوك 7 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 4 درجات مئوية.
- الباحة 7 درجات مئوية.
- عرعر 3 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية
- نجران 13 درجة مئوية.
- الخرج 12 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 15 درجة مئوية.
- الدوادمي 8 درجات مئوية..
- شرورة 16 درجة مئوية.
أمطار على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الاثنين/الثلاثاء، تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 11 مساء، وتستمر حتى الساعة 6 صباحًا.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 2 صباحًا على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار متوسطةوتشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الثلاثاء.
ويصاحب الأمطار رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.