شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يدشن “منصة مدارس” بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستثمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم “منصة مدارس”؛ كمنصة وطنية رائدة تهدف إلى دعم المدارس الأهلية والعالمية، وتمكين قطاع التعليم الخاص؛ لتقديم حلول نوعية للمستثمرين والمدارس وأولياء الأمور، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والخاص وممثلي المنظمات غير الربحية.

ورفع معاليه في مستهل كلمته أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد “حفظهما الله”، على الدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع التعليم، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وقال وزير التعليم: “رحلة التعليم في تطوير المنصات التعليمية رحلة مثمرة ومتواصلة، بدأت في منصة مدرستي، وروضتي، ومنصة مدارس التي تدعم الاستثمار في قطاع التعليم، مستكملة المنصات التعليمية التي حظيت بإشادة واسعة من المنظمات الدولية”.

وأكد البنيان أن “منصة مدارس” جاءت لتترجم التكامل بين وزارة التعليم ومنظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مضيفاً أن المنصة تمثّل نقلة نوعية، وتعزّز الحوكمة بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتحول الرقمي، وتسهم في توفير بيئة تعليمية محفّزة ومشجعة لأبنائنا وبناتنا الطلبة، ما يعكس التزام الوزارة بالابتكار والتحوّل الرقمي، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في رفع جودة التعليم وتحسين خدماته، وتلبي احتياجات جميع الفئات المستهدفة.

وتُعد “منصة مدارس” منظومة رقمية شاملة لجميع خدمات القطاع التعليمي الخاص، حيث تسهم في توفير الربط بين الجهات داخل الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعمل على تعزيز العمليات التشغيلية الخاصة بالمدرسة، ومشاركة أولياء الأمور مع التأكد من الالتزام بالمعايير الوطنية، والاستمرار بعملية التحسين المتواصل وتحقيق التميّز في قطاع التعليم الخاص.