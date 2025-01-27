شكرا لمتابعة خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا: سعر النفط مسألة معقدة وتناقشت مع ولي العهد في عدة أمور.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن دول الخليج تتولى دور استراتيجي مركزي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن زيارتها للمملكة كانت فرصة للعمل وحققت نتائج ملموسة، خاصة وأن بلدها تستهدف رفع مستوى الشراكة مع المملكة.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم تقريرا دوريا حول التقدم المحرز والعمل المشترك في المواضيع ذات الأولوية التي تم تحديدها ومن بينها التعاون في شؤون الطاقة والدفاع وزيادة الاستثمارات المتبادلة والقضايا المتعلقة بعلم الآثار، والاتفاقيات الموقعة بين القطاعين العام والخاص.

ولفتت إلى أن زيارتها للمملكة شهدت توقيع عدة اتفاقيات مع المملكة بلغت قيمتها نحو 10 مليارات دولار، بجانب التعاون المشترك بشأن الطاقة في إفريقيا.

وأضافت أنها تناقشت مع سمو ولي العهد حول تكلفة النفط، والتي من الممكن أن تكون ورقة ضغط على روسيا لدفعها على طاولة الحوار فيما يتعلق بأزمتها مع أوكرانيا إلا أن سعر النفط مسألة معقدة، وتم التناقش مع سمو ولي العهد حول الأمور التي تسهل الطريق نحو السلام العادل.

ونوهت بأن المملكة وإيطاليا دولتان مهمتان، مشيدة بدعم المملكة لاستقرار سوريا وكذلك دعمها لبنان ومؤسساتها خاصة بالتزامن مع انتخاب الرئيس اللبناني، جوزيف عون.

يذكر أن رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أجرت زيارة رسمية للمملكة، والتقت خلالها بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .