شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج من جبل عير: وجهة رائعة وسعدت باكتشاف جمالها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، مشروع جبل عير السياحي، مشيدًا بجمال المكان وتاريخه العريق.

ونشر الربيعة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، مقطع فيديو من زيارته للمشروع، وكتب عليه : “من قمة جبل عير في المدينة المنورة، وجهة رائعة على ارتفاع 990 متر، تحوي على إطلالة مميزة؛ بمطاعم ومقاهي ومتنوعة، في منطقة تاريخية وثقافية، سعدت بزيارتها واكتشاف جمالها” .

وكان مشروع جبل عير السياحي افتتحه الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة نهاية العام الماضي.

وتقع قمة جبل عير على ارتفاع 990 مترًا، وتعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، والتي تجمع بين التاريخ والثقافة، حيث توفر القمة إطلالة ساحرة على المدينة والمناظر الطبيعية المحيطة بها، مما يجعلها وجهة مثالية للاستمتاع بالهواء الطلق واكتشاف الجمال التاريخي والثقافي للمدينة.