مساعد وزير الدفاع يشهد مراسم وصول السفينة الإيطالية "أميريجو فيسبوتشي" إلى جدة

نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، شهد مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، اليوم، مراسم وصول السفينة الشراعية التاريخية الإيطالية "أميريجو فيسبوتشي" إلى مدينة جدة، وذلك بحضور وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، ووزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي.

وبهذه المناسبة، أكد مساعد وزير الدفاع، أهمية مثل هذه الشراكات التي تعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتعاون الثقافي والسياحي، مستعرضًا أوجه التعاون بين المملكة وإيطاليا ليشمل مختلف أوجه التنمية وفرص نقل وتوطين التقنية والتطوير بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معبرًا عن فخره بوجود سفينة "أميريجو فيسبوتشي" في جدة والتي تُعد رمزًا بحريًا عريقًا يبرز تاريخ الملاحة الإيطالية، ويجسد التبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا. عقب ذلك، قدَّم قائد السفينة الكابتن جوزيبي لاي، نبذة عن التراث البحري للسفينة وتاريخها الطويل في الإبحار، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في جذب الأنظار إلى جدة، التي تعد أحد المراكز السياحية المزدهرة بالمنطقة، ثم قام معاليه ووزير الدفاع الإيطالي بجولة على متن السفينة اطّلعا خلالها على معالمها الفريدة وتاريخها الممتد لأكثر من 93 عامًا.

وعلى هامش الحفل، التقى مساعد وزير الدفاع، وزير الدفاع الإيطالي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي في المجال العسكري والصناعات الدفاعية، وبحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الحفل، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي.