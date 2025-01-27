رصد أكثر من 5000 ملاحظة على الطرق

وكشفت "هيئة الطرق" عن نتائج أعمال المسح لليوم الأول، حيث رُصدت 5244 ملاحظة على طرق المملكة منها 4912 عبر المسح الميداني و 332 عبر مركز الاتصال 938، حيث مُسحت 26% من شبكة الطرق في اليوم الأول، بمشاركة أكثر من 620 عضوًا من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، موزعين على 62 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.
وجددت "هيئة الطرق" دعوتها جميعَ المواطنين للمشاركة في الحملة، من خلال رصد وتصوير الملاحظات أو التشوه البصري ورفعها عبر تطبيق 938، ومركز الاتصال 938 المزوّد بفريق عمل مؤهل من الموظفين المتخصصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين، مؤكدةً التزامها الدائم بتذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم.
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