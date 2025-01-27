الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادث انقلاب مركبة بعنيزة

وتمت مباشرة الحالتين ونقل الحالة المتوسطة إلى مستشفى بريدة المركزي عبر طائرة الإسعاف الجوي , والحالة الأخرى الطفيفة عبر فرقة إسعاف مركز شرق عنيزة إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لاستكمال العلاج اللازم.
وأوضح مدير فرع الهيئة خالد الخضر أن مباشرة الإسعاف الجوي بزمن قياسي يعد نجاحًا نوعيًا انعكس إيجابيًا على أرواح المصابَين وصحتهما وتقليل زمن الاستجابة وتقديم الخدمات الإسعافية الطبية اللازمة لهما.
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