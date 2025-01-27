9 جلسات حوارية بالأسبوع الإعلامي  بجامعة أم القرى 

نظمت جامعة أم القرى ممثلة في قسم الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وشركة وادي مكة للتقنية؛ 9 جلسات حوارية خلال فعاليات الأسبوع الإعلامي في نسخته الثانية؛ تحت شعار: (الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن) لتسليط الضوء على الدور البارز الذي يلعبه الإعلام السعودي في التغطية المحلية والعالمية لإبراز الجهود الوطنية الاستثنائية في إدارة الحشود. وذلك خلال يومي الأحد والإثنين الموافق 26-27 يناير 2025م، بمسرح شركة وادي مكة للتقنية.

وقدمها نخبة من أساتذة الإعلام والمتخصصين في الجامعة الدكتور أيمن السعيدي رئيس قسم الإعلام بالجامعة والدكتور عدنان الحربي الاستاذ المشارك للصحافة والإعلام الرقمي والدكتور سالم عريجة أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي المساعد

والدكتور عثمان قزاز أستاذ العلاقات العامة المشارك بقسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والدكتور حسين المالكي المحاضر بمسار العلاقات العامة بقسم الإعلام بجامعة أم القرى والدكتور فؤاد بوقس أستاذ الاتصال والإعلام الرقمي المساعد والدكتورة الفت مرزا أستاذ علم البيانات المشارك بكلية الحاسبات ووكيلة معهد خادم الحرمين الشريفي الأبحاث الحج والعمرة والدكتور قاسم حريب المحاضر بقسم إدارة الأعمال تخصص تسويق

وأفنان حياة محاضر الصحافة بقسم الإعلام

وعبد الهادي الزهراني محاضر العلاقات العامة بقسم الإعلام والطالب معاذ باحطاب طالب بمسار الإعلام المرئي بقسم الإعلام والطالب بندر سعد العتيبي طالب بمسار العلاقات العامة بقسم الإعلام

و تناولت الجلسات عدة مواضيع منها: (الابتكار عبر تجربة ميدياثون الحج والعمرة، التسويق في خدمة ضيوف الرحمن، صناعة التجربة الاستثنائية لضيوف الرحمن، دور المهارات الرقمية في صناعة القصص الإنسانية، دراسات الإعلام في الحج والعمرة، التوعية في الحج والعمرة)، بالإضافة إلى عرض تجارب ميدانية وتغطيات استثنائية.

وأكد رئيس قسم الإعلام بالجامعة الدكتور أيمن السعيدي بأن اسبوع الإعلام يهدف إلى توعية وتثقيف الجيل الجديد من الإعلاميين والإعلاميات وإثرائهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وتهيئتهم لسوق العمل، مما يسهم في تنمية مهاراتهم في صناعة المحتوى الإعلامي والخروج بمواد إعلامية مميزة.