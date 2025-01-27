شكرا لقرائتكم خبر عن منصة للشركات العالمية.. الرياض تستضيف معرض ومؤتمر IFAT لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية