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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأوكراني

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واس- الرياض 0 تبليغ

نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الأوكراني

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم سفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)

تطوير العلاقات الثنائية

سبق واستقبل الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل نائب وزير الخارجية، أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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