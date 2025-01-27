شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الماليزي يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية ماليزيا داتوء سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. العلاقات الثنائية سبق واستقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.