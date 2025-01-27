شكرا لقرائتكم خبر عن السفير "آل جابر" يناقش مستجدات الأزمة اليمنية مع نظيره الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

دعم السلام والاستقرار والتنمية في اليمن

دعم الشعب اليمني

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم، سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد.وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.كما استعرض السفير جهود المملكة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية في اليمن، ودورها في دعم السلام والاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية.ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعمه للشعب اليمني، في جميع المجالات.وفي خضم تلك الجهود تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2025م من انتزاع 732 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.وارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير حتى الآن إلى 2.522 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 478 ألفًا و954 لغمًا.وزرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.