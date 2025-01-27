شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي النائب الثاني لرئيس النواب السويدي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، بمقر المجلس في الرياض، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في مملكة السويد جوليا كرونليد، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري.
وفي مستهل اللقاء رحبت مساعد رئيس مجلس الشورى جوليا كرونليد، والوفد المرافق لها، مستعرضة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة حرص مجلس الشورى على توثيق العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السويدي بما يسهم في توسيع آفاق علاقات التفاهم والتعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
أشارت الأحمدي إلى النجاحات التي حققتها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030 وما تحقق من مستهدفات في جميع المجالات، والفرص التي تقدمها برامج الرؤية في ظل ما تشهده من حراك تنموي فاعل في جميع المجالات.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء أعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز المهنا رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتور عيسى العتيبي رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتورة ريمة اليحيا نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والأستاذة حنان السماري نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار، واللواء منصور التركي، والدكتورة ابتسام الجبير، والدكتورة عهود الشهيل، والدكتورة لطيفة العبدالكريم.
وفي مستهل اللقاء رحبت مساعد رئيس مجلس الشورى جوليا كرونليد، والوفد المرافق لها، مستعرضة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة حرص مجلس الشورى على توثيق العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السويدي بما يسهم في توسيع آفاق علاقات التفاهم والتعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
حراك تنموي
أشارت الأحمدي إلى النجاحات التي حققتها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030 وما تحقق من مستهدفات في جميع المجالات، والفرص التي تقدمها برامج الرؤية في ظل ما تشهده من حراك تنموي فاعل في جميع المجالات.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء أعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز المهنا رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتور عيسى العتيبي رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتورة ريمة اليحيا نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والأستاذة حنان السماري نائب رئيس لجنة التجارة والاستثمار، واللواء منصور التركي، والدكتورة ابتسام الجبير، والدكتورة عهود الشهيل، والدكتورة لطيفة العبدالكريم.