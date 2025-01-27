شكرا لمتابعة خبر عن دانة الحجوري تُشرف المملكة بإنجاز عالمي في المعرض العلمي الدولي بتايوان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت الطالبة المتميزة دانة وليد الحجوري المركز الثالث في المعرض العلمي الدولي TISF 2025 بتايوان، لتضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الإنجازات السعودية العالمية.

وتنتمي دانة إلى الثانوية النامية بينبع البحر، حيث قدمت مشروعاً مبتكراً في مجال علم النبات لتحصد بذلك تقديراً دوليًا.

ويُبرز هذا الإنجاز تميز التعليم في المملكة وقدرة الكفاءات السعودية على المنافسة في أرقى المحافل العلمية، وتُظهر دانة من خلال مشروعها الإبداعي فهمها العميق لتحديات علم النبات، حيث قدمت حلولاً مبتكرة تسهم في تطوير هذا المجال الحيوي.

ويأتي هذا التميز العلمي نتيجة الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة قطاع التعليم، وحرص وزارة التعليم على توفير البيئة المناسبة لصقل المواهب.

وتُثبت هذه الإنجازات التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في مجال البحث العلمي والابتكار.

ويتطلع مستقبل البحث العلمي السعودي إلى آفاق أوسع، حيث تُظهر الكفاءات السعودية قدرتها على تحقيق إنجازات عالمية، ويعزز هذا التميز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في مجال الابتكار والعلوم.