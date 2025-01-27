شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: أجواء رمضان لهذا العام معتدلة وسنودع فيه الصيف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، إن أجواء رمضان لهذه السنة معتدلة سواء كان اعتدال زماني أو مكاني.

وأضاف الزعاق أن الاعتدال الزماني سيكون في أغلب أيام رمضان حيث تتساوي ساعات الليل مع ساعات النهار، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

ولفت إلى أن الاعتدال المكاني يشير إلى أن الأجواء ستكون معتدلة في جميع الأمكنة، وسيكون الليل متغلب على النهار في أول أيام شهر رمضان.

وأشار إلى أن منتصف رمضان سيتساوى فيه طول الليل مع النهار، أما في نهايته سيتغلب النهار على الليل في أغلب أيامه .

وأكد الزعاق أن رمضان هذا العام سيودع الصيف في رمضان ولن يعود إلا بعد 33 سنة تقريباً.