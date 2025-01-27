شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية جراحية نوعية بمستشفى البكيرية لمريض بأحشاء معكوسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن مستشفى البكيرية العام عضو تجمع القصيم الصحي من إنهاء معاناة مريض من آلام حادة في البطن وأحشاء معكوسة يتركز ألمها في الجانب الأيسر من البطن، مصحوبة بقيء وعسر هضم.

وأوضح التجمع أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة التلفزيونية على البطن والحوض والأشعة العادية، تم تشخيص المريض البالغ من العمر 42 عامًا من وجود التهاب حاد في المرارة، وبناءً على نتائج الفحوصات والتشخيص لوحظت أيضًا حالة أحشاء معكوسة الوضع، حيث وُجدت المرارة والقلب في الجانب الأيسر من البطن.

وقرر الفريق الطبي بعد دراسة حالة المريض إجراء عملية جراحية بالمنظار، استغرقت ساعتين، حيث تم استئصال المرارة وتكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالة المريض وبعد تماثله للشفاء غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن المستشفى استقبل خلال العام الماضي 117,307 مراجعًا لقسم الطوارئ، و47,873 مراجعًا للعيادات الخارجية، فيما بلغت حالات التنويم 6,215 حالة.

ونفذ المستشفى ما يزيد عن 766 عملية جراحية، منها 659 ضمن جراحات اليوم الواحد، كما تم تنفيذ 7,887 جلسة غسيل كلوي، و9,325 جلسة علاج طبيعي، وبلغ عدد الفحوص المخبرية 289,801 فحصًا، بينما تم إجراء 35,026 فحص أشعة، كما استقبل المستشفى 807 حالات ولادة.