شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع القحمة بمنطقة عسير طفلًا من الجنسية السودانية من الغرق أثناء ممارسة السباحة.

وجرى تقديم المساعدة له، ونقله إلى المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة. السلامة البحرية وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال، وعدم السباحة في المواقع غير المخصصة.

وطالبت بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.