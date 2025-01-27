شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة الفطرية": لا صحة لوجود "لبؤة" طليقة بمنطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود "لبؤة" طليقة بمنطقة تبوك.

وقال عبر حسابه بمنصة "إكس": "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول والبلاغات الواردة حول وجود لبؤة طليقة في منطقة تبوك، يوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بعد التحقق ومسح الموقع، عدم صحة هذا المحتوى بالكامل".

وشدد المركز على خلو المنطقة من الكائن المذكور، وطالب بالإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بالحياة الفطرية عبر الاتصال برقم المركز الموحد: 19914.