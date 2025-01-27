شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى النور التخصصي.. عملية منظار تنقذ حياة طفل ابتلع مسمارًا والان نبدء بالتفاصيل

استقبال الحالة

عملية ناجحة لفريق متخصص

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في قسم جراحة الصدر بمستشفى النور التخصصي، أحد المرافق الصحية التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، بعد ابتلاعه مسمارًا.وقد أُجريت للطفل عملية دقيقة بالمنظار أسفرت عن استخراج المسمار بنجاح، ويتمتع الطفل الآن بصحة جيدة.وأوضح تجمع مكة الصحي أن الطفل نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من كحة مصحوبة بدم وضيق في التنفس.وأظهرت الفحوصات العاجلة والأشعة وجود مسمار مغروس في أعلى القصبة الهوائية ممتدًا نحو وسطها. وبسرعة، تم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات، حيث تم استخراج المسمار باستخدام المنظار قبل وصوله إلى الرئة، وذلك دون أي مضاعفات تُذكر.وأشار التجمع إلى أن العملية، التي استغرقت أقل من 20 دقيقة، أُجريت على يد فريق طبي متخصص في جراحات الصدر، يتمتع بخبرة وكفاءة عالية.كما أكد على جاهزية مستشفى النور التخصصي بإمكانياتها التقنية والبشرية للتعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة.يُذكر أن الطفل يتابع حالته الصحية بانتظام في العيادات الخارجية للمستشفى بعد خروجه بحالة مستقرة.