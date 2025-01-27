شكرا لقرائتكم خبر عن 300 موظف في الشرقية يتعرفون على استراتيجية وزارة الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل





استهدفت الورشة التي بلغ عدد حضورها ما يقارب 300 موظف، منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وافتتحت الورشة بمقدمة تعريفية تناولت تاريخ الوزارة ونشأتها وقطاعاتها المختلفة.

كما ركزت على الدور الفاعل للوزارة في برامج تحقيق رؤية

محاور الورشة

بالإضافة إلى ذلك، شملت الورشة التعريف باستراتيجية الوزارة وأهدافها، وشرح آلية التدرج الاستراتيجي واهميته وربطها بأهداف المستوى الثاني للقطاعات، مع تقديم ملخص عن الوظائف الرئيسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يُذكر أن هذه السلسلة من الورش التوعوية تستهدف موظفي الوزارة في كافة الوكالات والفروع بمختلف المناطق، بهدف تعزيز وعيهم برؤية السعودية 2030، ودور استراتيجية الوزارة في تحقيقها. الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للاستراتيجية والتحول بوكالة الشؤون الاستراتيجية وتحقيق الرؤية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، ورشة بعنوان: «التوعية برؤية واستراتيجية الوزارة»، بالمنطقة الشرقية، بحضور كلٍ من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، محمد بن سعود السماري، ومدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية والتحول، ريان بن عبدالله العامر.استهدفت الورشة التي بلغ عدد حضورها ما يقارب 300 موظف، منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وافتتحت الورشة بمقدمة تعريفية تناولت تاريخ الوزارة ونشأتها وقطاعاتها المختلفة.كما ركزت على الدور الفاعل للوزارة في برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث استعرضت المساهمات الفاعلة للوزارة من خلال الأهداف، والمؤشرات، والمبادرات المرتبطة ببرامج الرؤية.بالإضافة إلى ذلك، شملت الورشة التعريف باستراتيجية الوزارة وأهدافها، وشرح آلية التدرج الاستراتيجي واهميته وربطها بأهداف المستوى الثاني للقطاعات، مع تقديم ملخص عن الوظائف الرئيسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.يُذكر أن هذه السلسلة من الورش التوعوية تستهدف موظفي الوزارة في كافة الوكالات والفروع بمختلف المناطق، بهدف تعزيز وعيهم برؤية السعودية 2030، ودور استراتيجية الوزارة في تحقيقها.