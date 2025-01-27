شكرا لمتابعة خبر عن تحذيرات هامة بشأن الحالة الجوية في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيرًا من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق السعودية بسبب الضباب الكثيف.

ودعت “أمن الطرق”، قائدي المركبات، إلى القيادة بحذر، مع الالتزام بالتعليمات، أبرزها: تجنُّب استخدام النور العالي، وعدم التوقف المفاجئ، والاقتصار على تغيير المسار عند الضرورة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد الدفاع المدني، أنه يتابع من كثب الحالة الجوية التي يشهدها عددٌ من مناطق المملكة؛ محذراً من مخاطر السيول والتقلبات الجوية، ودعا السكان إلى الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة، مع التزام التعليمات لضمان السلامة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.