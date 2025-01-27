شكرا لمتابعة خبر عن سعود الطبية تستخدم تقنية الحقل النبضي لمعالجة الرجفان الأذيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكّنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء عمليات معالجة الرجفان الأذيني باستخدام تقنية الاستئصال القسطري بواسطة الحقل النبضي (Pulse Select)، وهي من أحدث التقنيات عالميًا، وتتميز بنتائج فعالة وآمنة.

وأوضحت المدينة أن هذه التقنية تحقق نسبة نجاح تصل إلى 80% دون تسجيل أي مضاعفات، كما أنها تختصر وقت العلاج مقارنة بالتقنيات التقليدية، مثل التقنيات الحرارية أو الترددات اللاسلكية.

وذكرت المدينة أن فريق مركز صحة القلب قد أجرى خمس عمليات ناجحة باستخدام هذه التقنية، وقد غادر جميع المرضى المركز بصحة جيدة، ولله الحمد.