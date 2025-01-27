شكرا لمتابعة خبر عن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت منصة أبشر، أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية، إلكترونيًا وبكل سهولة عبر منصة ⁧أبشر⁩ دون الحاجة لزيارة مكاتب ⁧الأحوال المدنية⁩.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين والمواطنات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه، مع إمكانية طلب توصيل الوثيقة إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وتتمثل طريقة تنفيذ الخدمة: تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر واختيار خدماتي، اختيار الأحوال المدنية، اختيار خدمات الهوية الوطنية، اختيار تجديد الهوية الوطنية.