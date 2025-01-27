شكرا لمتابعة خبر عن ‎استشارة إلكترونية لتطوير عرض بيانات السجلات التجارية المفتوحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة التجارة استشارة حول “تطوير آلية عرض البيانات المفتوحة الخاصة بالسجلات التجارية” لتمكين الطلاب والباحثين من الاستفادة القصوى منها، وذلك في إطار تعزيز المشاركة الإلكترونية وبالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية.

وتستهدف الاستشارة تطوير طريقة عرض البيانات المفتوحة الخاصة بالسجلات التجارية وآلية تحديثها سواءً بشكل ربع أو نصف سنوي أو بشكل لحظي ومباشر.

ويمكن الاطلاع على الاستشارة التي تستمر حتى 15 فبرير 2025م، والمشاركة فيها من خلال الرابط التالي​ اضغط هنا .