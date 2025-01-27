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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة السادسة بأمطار معظمها خفيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة اليوم الاثنين على معظم مناطق المملكة.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” التوقعات إن شاء الله استمرار الحالة الممطرة السابعة والأجواء الشتوية الاثنين 27 رجب 1446هـ بأمطار معظمها خفيفة إلى متوسطة يغلب عيها الديم أحياناً معها رعد على أجزاء من الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية وشرق الغربية من المملكة والكويت.”
وأضاف:” ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى تشكل الضباب من خفيف لكثيف على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية، والمرتفعات تقلّل من الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم، ومتوقع أن يتلاشى تدريجيًا مع ارتفاع أشعة الشمس .”
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