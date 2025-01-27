شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة السادسة بأمطار معظمها خفيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء الطقس المتوقعة اليوم الاثنين على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” التوقعات إن شاء الله استمرار ⁧‫الحالة الممطرة السابعة‬⁩ والأجواء الشتوية الاثنين 27 رجب 1446هـ بأمطار معظمها خفيفة إلى متوسطة يغلب عيها الديم أحياناً معها رعد على أجزاء من الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية وشرق الغربية من المملكة والكويت.”

وأضاف:” ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى تشكل ⁧‫الضباب‬⁩ من خفيف لكثيف على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية، والمرتفعات تقلّل من الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم، ومتوقع أن يتلاشى تدريجيًا مع ارتفاع أشعة الشمس .”

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