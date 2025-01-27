شكرا لقرائتكم خبر "تقنية الطائف" تقيم لقاء توظيف بعدد 300 فرصة وظيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت الكلية التقنية بالطائف ، صباح اليوم ملتقى توظيف مع شركة لارسن آند تبرو وذلك لتوفير ٣٠٠ فرصة وظيفية مباشرة.

وأكد عميد الكلية الأستاذ / خالد بن سعيد الغامدي ، أن لقاء التوظيف يستهدف خريجي الكليات التقنية بحسب التخصصات التقنية المطلوبة، والتي تمد سوق العمل بتخصصات نوعية، تسهم في بناء الوطن، بأيدي شباب يتسلحون بالعلم والمعرفة، وتدريب بأعلى معايير الجودة.

من جانبه أكد رئيس قسم التنسيق الوظيفي بالكلية م/ سلطان بن عيضه القصير ، أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف ، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكلية وقطاع الأعمال وتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع الشركاء من قطاعات الأعمال كافة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.

وكان عميد الكلية التقنية قد وقع اتفاقية توظيف مباشر بواقع ٣٠٠ وظيفة مع شركة لارسن آند تبرو وقد مثل الشركة الأستاذ عبدالله العدني وبحضور عدد كبير من قيادات الكلية وممثلي الشركة ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية والتوعوية والإعلامية.