شكرا لقرائتكم خبر تجارب "الدليلة".. تنوع مثير يرضي كافة الاهتمامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتيح (الدليلة) ضمن فعاليات (تقويم شتاء السعودية)، العديد من المغامرات المميزة في عدة مدن حول السعودية مثل الرياض، جدة، العلا، وحائل وغيرها، لتقدم فرصة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التجارب المجهزة والمخططة من أشخاص ذوي خبرة لتناسب اهتمامات الزوار.

ولمحبي الطبيعة، يمكن تجربة إثارة ركوب الخيل على الشاطئ، والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية، أو القيام بجلسة تأمل النجوم في غراميل؛ وهي تجربة لن تنساها وتريح النفس وتدفع للسكينة بالاستلقاء تحت سماء العلا، حيث سقفك هو سلسلة من النجوم اللا متناهية التي تتلألأ وسط الظلمة.

أما المغامرات في (الدليلة) فمتنوعة ومنها القيام برحلة إلى حافة العالم؛ وهي أحد المعالم الطبيعية لنهاية هضبة نجد، أو الذهاب إلى ثمامة سفاري في شمال شرقي الرياض؛ وهي منطقة كثبان رملية حمراء مناسبة للتزلج على الرمال وركوب الدراجات الصحراوية.

كما يمكنك أيضًا القيام برحلة بوت خاص؛ وهي رحلة قارب تأخذك إلى عالم من الهدوء والجمال في جدة، بالإضافة إلى العديد من التجارب الأخرى لـ(الدليلة) التي تستهدف تعريف محبي المغامرات بالطرق البرية، من خلال العديد من البرامج، والمنتجات، والأماكن السياحية المتنوعة.

ويقدم (الدليلة) أربع خدمات لمستخدميه؛ منها أكثر من 50 طريقًا في (خريطة الدليلة)؛ التي تتميز بعملها من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وتسهم في مساعدة المستخدمين على عدم إضاعة الطريق أثناء التجول في الوجهات البرية والطرق الوعرة.

بالنسبة إلى (مجتمع الدليلة)؛ فهو يتيح فرصة تكوين مجتمع سياحي يمكن التفاعل والتخطيط مع الأصدقاء والعائلة عبره، بالإضافة إلى إرسال الدعوات للانضمام إلى التجارب والمغامرات.

كذلك يضم خدمة (تجارب الدليلة) المعنيّة مختلف تفاصيل التجارب والمغامرات من حجز واستكشاف، وتشمل الفعاليات المقدمة أنشطة متنوعة مثل صعود الجبال، ومشاهدة النجوم، وتسلق الصخور، وقيادة الدراجات، وركوب الخيل ورحلات الجمال.

ويتضمن المنتج تعاونًا مع (هيئة الأدب والنشر والترجمة) من خلال استعراض (التاريخ الثقافي) الفريد للمناطق السياحية، وارتباطها بشخصيات في تاريخ الأدب والشعر العربي، بالإضافة إلى تقديمه فرصة فريدة للتعرف على جمال الطبيعة والخصائص البيئية لمناطق المحميات من نباتات وحيوانات وطيور وأفضل الأنشطة السياحية والمغامرات في المملكة.

وعلى مستوى القطاع الخاص، يسهم المنتج في التمكين من المشاركة في منصة مبتكرة تسعى لتطوير الأنشطة السياحية والمغامرات في المملكة، كما تمنح القطاع فرصة للتعرف على اهتمام واتجاهات الجمهور السياحي من الرواد والسياح والزوار في الوجهات والأماكن السياحية المختلفة.