جدول لجزاءات ومخالفات لائحة تنظيم الأوقاف

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف جدول الجزاءات والمخالفات للائحة تنظيم أعمال النظارة، وذلك لتعزيز حماية الأوقاف واستدامتها، وتحقيق الالتزام من الواقفين، مما يدعم الشفافية والحوكمة ويسهم في التنمية المستدامة.

صرف العوائد

بحسب الجدول الذي أصدره المجلس، فإن 36 فعلًا يعد مخالفًا للائحة، فيما تتراوح عقوبة تلك الأفعال ما بين الإنذار الكتابي والغرامة التي تبدأ من 1000 ريال وحتى 200 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة عزل الناظر، ومن بين تلك الأفعال التي وصفتها اللائحة كأفعال تستوجب العقوبة، تحويل مبالغ مالية من الوقف إلى الخارج دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة في ذلك، إضافة إلى مخالفة شرط الواقف بالصرف لغير المستفيدين من عوائد الوقف، والتعامل مع جهات غير مرخصة في المملكة، وكذلك الامتناع عن صرف عوائد الوقف للمستحقين، أو تقديم الناظر مصلحته على مصلحة الوقف، أو استغلال الوقف لتحقيق منفعة أقاربه حتى الدرجة الثانية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

لوائح تنظيمية

وتختص الهيئة العامة للأوقاف بتسجيل جميع الأوقاف في المملكة، وصياغة اللوائح التنظيمية لحوكمة قطاع الأوقاف، والإشراف على الأوقاف لضمان الامتثال، وتطوير وتنمية قطاع الأوقاف، وكذلك نظارة الأوقاف التي لم يتم تحديد ناظر آخر لها، إضافة إلى أوقاف مواقيت الحرمين، وصرف ريع الأوقاف التي تحت إدارة الهيئة.

مخالفات للائحة

- تحويل مبالغ مالية من الوقف إلى الخارج.

- الصرف لغير المستفيدين من عوائد الوقف.

- التعامل مع جهات غير مرخصة في المملكة.

- الامتناع عن صرف عوائد الوقف للمستحقين.

- تقديم الناظر مصلحته على مصلحة الوقف.

- استغلال الوقف لتحقيق منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

أهداف لجدول المخالفات

- حماية أصول الأوقاف من التعدي أو الاستغلال غير المشروع.

- تعزيز استدامة الأوقاف وعوائدها من خلال تنظيم إدارتها.

- الرقابة على أعمال النظارة، وتفعيل مبادئ الحوكمة.

- تكريس الالتزام بشروط الواقفين خاصة المتعلقة بمصارف الأوقاف.